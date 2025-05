Scherma: spada femminile, argento Italia in prova a squadre a Wuxi

L'Italia della spada femminile chiude con un ottimo secondo posto nella prova a squadre la tappa di Coppa del Mondo di Wuxi, ultimo appuntamento del circuito iridato prima dell'Europeo di Genova. Un argento che splende per il quartetto composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk. È il terzo podio stagionale per il team italiano delle spadiste, al termine di una prestazione da applausi. La giornata della squadra azzurra in Cina è iniziata con la vittoria negli ottavi di finale per 33-26 sulla Romania. Nei quarti l'Italia ha offerto un'altra prova d'autorità e carattere per battere con il punteggio di 42-40 l'Ucraina. Le ragazze seguite a fondo pedana dai maestri Daniele Pantoni e Roberto Cirillo, tecnici dello staff del CT Dario Chiadò, si sono poi ripetute in semifinale, opposte agli Stati Uniti d'America, vincendo con il risultato di 44-36. Solo nell'ultimo atto, in un match combattuto "punto a punto", è arrivato lo stop per 35-31 contro la Polonia che ha così decretato la piazza d'onore per il quartetto formato da Santuccio, Rizzi, Fiamingo e Kowalczyk. L'argento a squadre di oggi dà seguito alla buona gara individuale di ieri, che aveva visto ben tre azzurre ai piedi del podio (con il quinto posto di Sara Maria Kowalczyk, il settimo di Roberta Marzani e l'ottavo di Gaia Caforio). Il secondo posto di Wuxi chiude così la stagione di Coppa del Mondo per la spada femminile: prossimo appuntamento internazionale il Campionato Europeo di Genova in programma dal 14 al 19 giugno.