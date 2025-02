Tennis: Medvedev chiude collaborazione con Simon

Daniil Medvedev archivia la collaborazione con Gilles Simon e continuerà a lavorare solo con il suo storico coach Gilles Cervara. Il numero 7 del mondo ha annunciato la sua decisione a Rotterdam, nel corso della giornata dedicata alle conferenze stampa alla vigilia dell'ABN AMRO Open, l'ATP 500 che andrà in scena la prossima settimana e vedrà ben cinque italiani al via. "Gilles è entrato nel team poco meno di un anno fa, a febbraio del 2024. E' stata una buona esperienza ma non è andata come avrei sperato, soprattutto in termini di risultati" ha detto il moscovita, che non ha più giocato dopo la sorprendente eliminazione al secondo turno dell'Australian Open contro Learner Tien, finalista all'ultima edizione delle Next Gen ATP Finals.