Tennis, Caroline Garcia annuncia ritiro: "E' ora di dirsi addio"

"Il mio percorso non è sempre stato facile", ha raccontato Garcia venerdì, "fin dall'inizio, il tennis ha significato molto più di vittorie e sconfitte. Era amore o odio. Gioia o frustrazione. E nonostante tutto, sono profondamente grata per tutto ciò che questa avventura mi ha portato. Per tutto ciò che il tennis mi ha dato. Per la donna forte, passionale e determinata che mi ha aiutato a diventare. Ma ora è tempo di andare avanti. Il mio corpo - e le mie aspirazioni personali - me lo dicono".