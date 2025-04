Niente semifinale per Mattia Bellucci, il quale ha ceduto in due set, per 6-3, 6-4, in un'ora e 24 minuti di partita, all'olandese Tallon Griekspoor, n.37 del ranking e favorito numero 1 del torneo Atp di Marrakech. In ogni caso, grazie ai punti conquistati Bellucci si è assicurato il 'best ranking': da lunedì salirà al n.66 o n.67, migliorando il precedente primato, n.68 lo scorso 10 febbraio.