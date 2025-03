Tennis: Atp Challenger Napoli, Darderi ko in finale contro ceco Kopriva

Finale amara per Luciano Darderi alla Napoli Tennis Cup, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli. Sul campo centrale "Carlo D'Avalos", l'azzurro, numero 61 Atp e testa di serie n.1, è stato sconfitto in tre set in rimonta dal ceco Vit Kopriva, numero 122, che si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6 (4) dopo 2 ore e mezza di gioco. In mattinata si erano giocate anche le due semifinali rinviate ieri per il maltempo. Darderi ha battuto l'altro ceco Dalibor Svrcina per 1-6, 6-2, 7-5, mentre Kopriva ha avuto la meglio sull'italiano Andrea Pellegrino per 7-5, 6-3.