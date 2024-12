Tennis: A1; Ct Palermo, squadra fatta per la finale tricolore

Squadra fatta per l'appuntamento con la storia. La squadra femminile del Ct Palermo domani, a Torino, sfiderà Verona per lo scudetto del campionato di A1. Verosimilmente, se non ci saranno sorprese o imprevisti fisici dell'ultima ora, i capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni dovrebbero affidarsi alle stesse interpreti della finale persa nel 2023 contro Casale: quindi come numero 1 la spagnola Marina Bassols Ribera, 25 anni fra pochi giorni, numero 2 Giorgia Pedone, classe 2004, e numero 3 Anastasia Abbagnato, classe 2003, queste ultime due cresciute nel vivaio palermitano. Ieri le tenniste hanno iniziato a prendere confidenza col terreno di gioco, il veloce indoor del Circolo della Stampa Sporting Torino, e oggi hanno svolto altre due. A Torino la squadra è accompagnata dal presidente del Ct Palermo, Giorgio Lo Cascio, e dai deputati allo sport del circolo. Marco Valentino e Piero Cammarata. "Vincere lo scudetto di serie A1 - commenta Lo Cascio - sarebbe il coronamento di un altro anno ricco di successi, l'ultimo dei quali a settembre con la conquista del titolo italiano a squadre under 16 femminile".