TAEKWONDO: EUROPEI CADETTI FEMMINILI, SEI MEDAGLIE AZZURRE

A Tirana, in Albania, la nazionale femminile cadetti di taekwondo ha scritto una pagina storica, imponendosi sui campi dei Campionati Europei Cadetti. In una competizione che ha visto sfidarsi le migliori giovani atlete d'Europa, le nove azzurre hanno dimostrato tenacia e preparazione, riportando in patria un bottino di ben sei medaglie conquistate da Ilaria Nicoletti, Maria Vittoria Rosato, Virginia Lampis, Nicole Masala ed Elisa Martina, protagoniste assolute di questa giornata. In particolare, Maria Vittoria Rosato ed Elisa Martina hanno vinto l'oro nelle loro categorie, mentre Ilaria Nicoletti, Virginia Lampis e Nicole Masala hanno portato a casa le medaglie d'argento. La medaglia di bronzo di giornata è stata conquistata da da Ginevra Resta che si aggiunge a quella di Clio Sottile.