Superbike, casco speciale per Petrucci a Cremona

OroCash, l’azienda leader in Europa nella compravendita di oro e gioielli annuncia con orgoglio una nuova iniziativa nel mondo delle due ruote. Sponsorizzerà Danilo Petrucci, pilota del Barni Racing Team che corre nel Mondiale Superbike in sella alla Ducati e attualmente quinto nella classifica generale. L’azienda ha realizzato una grafica speciale del pilota ternano che verrà utilizzata in tre appuntamenti del Campionato del Mondo Superbike 2025: i round italiani di Cremona (2-4 Maggio) e di Misano (13-15 Giugno) e il round di Jerez de la Frontera (17-19 Ottobre) in Spagna, dove il brand è presente con il marchio OroCaja. A caratterizzare questa operazione sarà la grafica di grande impatto: un casco Airoh completamente dorato by OroCash, che Danilo Petrucci indosserà durante i tre round della WorldSBK, per celebrare il suo “momento d’oro”. Questa simpatica partnership rappresenta un’azione strategica volta ad aumentare la visibilità delbBrand grazie a un importante palcoscenico come quello del Mondiale Superbike, che richiama milioni di fan in tutto il Mondo, ma anche di rafforzare la Brand Awareness di OroCash e consolidare ulteriormente la forza e l’identità del marchio nel panorama europeo.