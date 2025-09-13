Softball: Italia campione d'Europa, Paesi Bassi battuti in finale

Per la seconda volta consecutiva e per la quinta volta nelle ultime sette edizioni, la nazionale italiana di softball è campione d'Europa. Nella finale dell'Europeo a Praga in Repubblica Ceca, le azzurre di coach Craig Montvidas hanno battuto in finale le eterne rivali dei Paesi Bassi con il punteggio di 4-3 agli extra inning. L'Italia, sotto 3-0 dopo i primi due inning, ha rimontato nelle riprese successive fino a raggiungere il pareggio, per poi portare a casa la vittoria finale con una valida all'ottava ripresa di Elisa Cecchetti. Per le azzurre è il 14esimo titolo continentale in totale, tre in più proprio dell'Olanda.