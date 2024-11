SNOWBOARD: SQUADRA B AZZURRA PARALLELO SI RADUNA A KAUNERTAL, GIOVANI IN VAL SENALES

Appuntamento a Kaunertal dall'11 al 14 novembre per otto atleti della squadra B di parallelo che si ritroveranno sul ghiacciaio austriaco sotto lo sguardo di Alessio Amorth e Cristiano Algeri. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato per il raduno oltralpe Manuel Haller, Mike Santuari, Elias Zimmerhofer, Tommy e Sophie Rabanser, Giorgia Carnevali, Fabiana Fachin e Sofia Valle. Si ritroveranno invece in Val Senales (Bolzano), altrettanti atleti del gruppo Giovani e Osservati, vale a dire Simon Dorfmann, Edoardo Da Col, Kevin Crazzolara, Philipp Mutschlechner, Anna Mammone, Sofia Federspieler, Emma Dorfmann e Viktoria Lamber, seguiti dai tecnici Gert Ausserdorfer e Mirko Barcatta.