Snowboard: Cdm, Fischnaller 2° e Bormolini 3° nel Pgs di Val St. Come

Roland Fischnaller torna sul podio ed è secondo nella sfida finale della tappa di Val St. Come, in Canada, un gigante parallelo che vede in terza piazza Maurizio Bormolini seguito da Gabriel Messner, quarto ed Edwin Coratti, quinto. Nel mezzo di un'autentica bufera e dopo aver mancato l'appuntamento con il podio sabato nella prima sfida canadese, il dream team azzurro del parallelo torna protagonista con il solo tedesco Elias Huber capace di resistere allo strapotere italiano per incamerare la prima vittoria in carriera al termine di un'acceso duello finale con Fischnaller. Per il quarantaquattrenne altoatesino si tratta del primo podio stagionale, il numero 51 di una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. La finale per il terzo posto ha quindi visto Bormolini superare Gabriel Messner, incappato in una caduta alla terza porta. Bormolini si conferma così leader della classifica generale e sale per la quinta volta in stagione sul podio, il numero 18 della carriera.