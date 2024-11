SKELETON, CDM: MARGAGLIO 17/A E FUMAGALLI 20/A A PYEONGCHANG

Dominio della britannica Freya Tarbit nella seconda prova di Coppa del Mondo di skeleton che ha completato la tappa di apertura della nuova stagione sul budello olimpico di PyeongChang, in Corea del Sud; diciassettesimo posto per Valentina Margaglio, seguita da Alessandra Fumagalli, 20esima, e da Alessia Crippa, 25esima. La venticinquenne Tarbit ha colto il primo successo in carriera nel massimo circuito emulando quanto fatto il giorno prima dalla connazionale Amelia Coltman, oggi 19esima: autrice del miglior tempo in entrambe le frazioni, la britannica ha chiuso la prova con il tempo di 1'44"68, scavando un margine di ben 0"96 nei confronti della tedesca Hannah Heise, mentre sul terzo gradino del podio c'è l'austriaca Janine Flock, staccata di 1"02. Diciassettesima al termine della prima manche, Margaglio ha confermato il piazzamento anche nella seconda dove ha siglato il 15esimo parziale, con un distacco complessivo di 2"12 dalla vincitrice; poco dietro ecco Fumagalli (2"51) con Alessia Crippa a 3"62. Sabato 23 novembre è in programma la seconda tappa stagionale, nella cinese Yanqing.