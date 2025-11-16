Sinner punta un altro record: il titolo a Torino da imbattuto vale oltre 5 milioni

Jannik Sinner può entrare, ancora una volta, nei libri di storia. Il numero due del mondo infatti è arrivato in finale da imbattuto e proprio questo potrebbe consentire all'azzurro di stabilire il primato del guadagno più alto nella storia di un torneo Atp. Già, perché vincendo la finale di Torino contro Alcaraz, Sinner diventerebbe il giocatore a incassare il prize money più cospicuo in un solo torneo, oltre 5 milioni di dollari.