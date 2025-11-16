Logo SportMediaset

Sinner punta un altro record: il titolo a Torino da imbattuto vale oltre 5 milioni

16 Nov 2025 - 18:31
© Getty Images

© Getty Images

Jannik Sinner può entrare, ancora una volta, nei libri di storia. Il numero due del mondo infatti è arrivato in finale da imbattuto e proprio questo potrebbe consentire all'azzurro di stabilire il primato del guadagno più alto nella storia di un torneo Atp. Già, perché vincendo la finale di Torino contro Alcaraz, Sinner diventerebbe il giocatore a incassare il prize money più cospicuo in un solo torneo, oltre 5 milioni di dollari.

 

IL MONTEPREMI
Il montepremi complessivo delle Atp Finals è di 15.500.000 dollari. Quest'anno il premio per il campione imbattuto è di 5,07 milioni di dollari: si tratta del premio più alto mai messo in palio nella storia dell'Atp.

