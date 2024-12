Scontro in auto: paura per il pluricampione di motonautica Michele Cadei

Sono ore di ansia e apprensione, queste, per il pluricampione bergamasco Michele Cadei. Il pilota motonautico di Cenate Sotto (BG) è stato infatti coinvolto ieri sera in un drammatico incidente stradale avvenuto a Milano. Un impatto violentissimo che ha distrutto la sua Audi Q3, su cui era alla guida da solo, e una BMW. Ricoverato all'ospedale San Raffaele, Michele non è in pericolo di vita, ma ha riportato forti traumi, pur senza fratture. Proprio questa settimana l'atleta bergamasco è diventato papà per la terza volta: è nata infatti Mia, una splendida bambina avuta con la moglie Sonia Carrara, a sua volta campionessa motonautica italiana nel 2019. È stato un importante anno sportivo questo per Michele Cadei, che l'ha visto conquistare l'importante titolo di Vice-Campione Europeo in Francia nonché gareggiare brillantemente nell'ambitissimo Mondiale che si è tenuto il mese scorso in Indonesia. E se in questa straordinaria carriera sportiva non sono mancati di certo gli infortuni, si conoscono tuttavia anche i recuperi straordinari cui Michele Cadei ci ha abituati. Già numerose sono pervenute le attestazioni di vicinanza al campione e neo-papà, che al grido "Forza Miki siamo tutti con te!" gli augurano e lo incitano a un pronto recupero così da rivederlo presto e di nuovo in sella alla sua moto d'acqua.