Sci di fondo, Mondiali jr: bronzo staffetta mista azzurra

Gabriele Matli, Beatrice Laurent, Davide Negroni e Marit Folie sono medaglia di bronzo nella staffetta mista che ha concluso il programma dei Campionati Mondiali Juniores di Schilpario, in provincia di Bergamo. Sotto una pesante nevicata, il quartetto azzurro ha chiuso la 4x5km al terzo posto alle spalle della dominante Norvegia (Skari/Sørbye/Heggen/Andreassen), vincitrice in 1:03'14"7 e della Francia (Viguier/Coupat/Vaxelaire/Tirloy) che in rimonta ha colto l'argento con un gap di 59'7 dagli scandinavi. Sul terzo gradino del podio, ecco dunque l'Italia, staccata di 1'16"6: se per Laurent e Folie si tratta della prima medaglia della rassegna, Matli e Negroni hanno potuto accompagnare i rispettivi argenti individuali raccolti nei giorni scorsi con il bronzo della staffetta. Decisamente più staccate le altre nazionali, con la Finlandia quarta a 2'09 seguita da Germania (+2'15) e Svezia (+2'25). Alle 12 prenderà il via la staffetta mista under 23 che farà calare il sipario sulla rassegna iridata giovanile ospitata dalla località bergamasca.