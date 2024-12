Sci di fondo, i diciotto convocati italiani per la 19sima edizione del Tour de Ski

Sono diciotto (tredici uomini e cinque donne) i convocati per la diciannovesima edizione del Tour de Ski in programma dal 28 dicembre al 5 gennaio sulle nevi di Dobbiaco e Val di Fiemme, dove si disputeranno sete gare in nove giorni. Si tratta di Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romani, Giacomo Gabrielli, Martin Coradazzi, Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Nadine Laurent e Federica Cassol.