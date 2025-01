Seconda vittoria consecutiva in questa stagione di Coppa del Mondo per la squadra italiana di fioretto femminile. Il team composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini ha dominato e conquistato anche la prova di Hong Kong (un mese dopo aver fatto lo stesso a Busan, in Corea), superando in finale le campionesse olimpiche degli Stati Uniti d'America in un match a senso unico, chiuso con il successo delle azzurre per 45-27.