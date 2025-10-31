Logo SportMediaset

San Antonio Spurs, la vittoria su Miami segna la miglior partenza della franchigia in Nba

31 Ott 2025 - 15:00
© Getty Images

© Getty Images

107-101 sui Miami Heat e una prestazione totale del solito Victor Wembanyama: la ricetta funziona e in casa Spurs il record attuale dice 5 vittorie e 0 sconfitte, miglior partenza della storia della franchigia in Nba. E il merito non è solo del cestista francese, ma anche della macchina che Mitch Johnson sta facendo muovere perfettamente intorno a lui: Devin Vassell e Stephon Castle (rispettivamente 16.8 e 18.8 punti di media a partita) riescono ad andare facilmente al tiro sia da breve distanza che dall'arco, assicurando a San Antonio una fase offensiva sempre efficace. A sorprendere, in queste prime uscite, è anche il rookie Dylan Harper, con 14.4 punti di media per gara. 

Gli Spurs si godono l'imbattibilità e il secondo posto nella Western Conference aspettando il ritorno di un'altra pedina importantissima come De'Aaron Fox, il cui rientro dall'infortunio potrebbe far fare al quintetto un ulteriore step in avanti. 

