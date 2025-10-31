Rugby: Italia, ct Quesada 'per Nations Series scelto gruppo di 4 capitani'

Stanno per cominciare le Quilter Nations Series: l'Italia sfiderà Australia, Sudafrica e Cile negli ultimi 3 test match del suo 2025, e il gruppo azzurro si sta preparando a Verona in avvicinamento alla sfida con i Wallabies dell'8 novembre. Per l'occasione il capo allenatore Gonzalo Quesada ha scelto 33 giocatori, spiegando le sue scelte ruolo per ruolo. Il tecnico azzurro è partito analizzando la leadership del gruppo: "Abbiamo scelto un gruppo di 4 capitani. Saranno quelli che hanno già guidato la squadra in questo 2025, quindi Michele Lamaro, Nacho Brex, Giacomo Nicotera e Niccolò Cannone. Per ogni partita sceglieremo un capitano e due vicecapitani in base alla formazione che andrà in campo. Michele è nostro capitano principale, ma credo sia importante non caricare tutta la responsabilità sulle spalle di un solo giocatore. Negli ultimi anni è stato capitano sia della Nazionale che del Benetton, ha dovuto fare un grande lavoro di gestione delle dinamiche interne anche con il club e questo gli ha portato via tanta energia. E poi, in realtà, abbiamo sempre avuto un 'consiglio di leader' che ci aiutano a lavorare sulla nostra identità e cultura di squadra, quindi in realtà non cambia quasi niente".