Rugby: Galles, ct Warren Gatland si dimette

Warren Gatland lascia l'incarico di allenatore del Galles di rugby. Dopo una serie di 14 partite senza vittorie, l'ultima delle quali lo scorso weekend a Roma contro l'Italia nel secondo turno del Sei Nazioni 2025, è stato raggiunto un accordo reciproco tra il tecnico e la WRU per le dimissioni del 61enne. Il primo mandato di Gatland dal 2008 al 2019 è stato caratterizzato da un successo senza precedenti, mentre il suo ritorno nel 2022 è avvenuto in un momento di sfide significative per lo sport in Galles. Gatland lascia il suo ruolo di capo allenatore della nazionale gallese avendo vinto con i Dragoni tre edizioni del Sei Nazioni (con tre Grand Slam) e tre Triple Crown. A sostuire Gatland è stato nopminato l'allenatore capo del Cardiff, Matt Sherratt, ccje guiderà le ultime tre partite del Sei Nazioni 2025.