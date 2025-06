Roland Garros: Errani-Vavassori in semifinale senza giocare nel doppio misto

Dopo la vittoria in due set contro la cinese Xinyu Jiang e lo statunitense Robert Galloway, Sara Errani e Andrea Vavassori sono già sicuri di potersi giocare la semifinale nel doppio misto del Roland Garros (56.352.000 euro di montepremi). Gli azzurri, nei quarti, avrebbero dovuto sfidare la coppia britannica formata da Olivia Nicholls e Henry Patten. I due - che avevano vinto la sfida in ottavi all'Australian Open - hanno però comunicato il loro forfait ancor prima di scendere in campo. Il tennista piemontese e la tennista toscana (n. 3 del seeding in Francia), dopo aver trionfato all'ultimo US Open ed al torneo (a inviti) di Indian Wells, potranno dunque andare a caccia della finale anche nel secondo Slam del 2025. Al momento, attendono ancora di conoscere i nomi dei propri avversari, che verranno fuori dal match delle teste di serie n. 2, Marcelo Arevalo e Shuai Zhang, opposti Giuliana Olmos e Lloyd Glasspool.