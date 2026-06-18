Rally: tra Eur, Colosseo e il territorio del Lazio, si accende Roma Capitale 2026

18 Giu 2026 - 20:00
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Tra Eur, il Colosseo e il territorio del Lazio.In Campidoglio si sono svelati i dettagli del Rally di Roma Capitale 2026, l'evento organizzato da Motorsport Italia e ideato da Max Rendina che dal 3 al 5 luglio celebrerà una nuova edizione valida per il FIA European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Una manifestazione resa possibile da una forte sinergia istituzionale, nella quale la Regione Lazio conferma un ruolo centrale e di grande visione. Al fianco del Rally di Roma Capitale sin dalla nascita del progetto nel 2013, la Regione ha continuato a credere nel valore sportivo, turistico e promozionale dell'evento, sostenendone negli anni la crescita e accompagnandone il percorso di costante evoluzione. Un lavoro condiviso che coinvolge anche il Ministero per lo Sport e i Giovani, vicino a Motorsport Italia con un supporto concreto, insieme a Roma Capitale, che ha creduto nel binomio tra rally e città, rendendo possibili immagini, scenari e momenti di grande impatto internazionale. Una squadra vera e propria, completata dal contributo dell'Automobile Club d'Italia, di ACI Sport, Sport e Salute, CONI, Polizia Locale di Roma Capitale e di tutti i partner che concorrono alla realizzazione di un evento sempre più strutturato, riconoscibile e capace di valorizzare il territorio.

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