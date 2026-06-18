Rally di Roma Capitale: presentata l’edizione 2026

Max Rendina, ideatore Rally di Roma Capitale: “Realizzare un evento come questo necessita di un lavoro di squadra enorme e con una visione condivisa. Portare un rally nel cuore di Roma significa lavorare in un contesto unico al mondo, straordinario, estremamente complesso. Per questo voglio ringraziare innanzitutto la Regione Lazio, che ci sostiene fin dall’inizio di questo percorso, e il Ministero per lo Sport, che è al nostro fianco in un progetto che unisce sport, territorio e promozione internazionale. Un ringraziamento particolare va a Roma Capitale e all’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, nella persona dell’Assessore Alessandro Onorato, che fin dall’inizio ha compreso il valore dell’operazione Colosseo, anche con una sensibilità concreta e imprenditoriale rispetto al ritorno di immagine per la città. Allo stesso modo desidero ringraziare l’Automobile Club d’Italia e il Presidente Geronimo La Russa, che hanno continuato a darci fiducia, ACI Sport, le autorità, le forze dell’ordine, le Questure, le Prefetture, la Polizia Locale di Roma Capitale, i nostri partners e tutti gli enti coinvolti. Dietro a tutto questo c’è anche uno staff di oltre mille persone. Sono professionisti, volontari, collaboratori e, in un certo senso, mille famiglie che sacrificano tempo ed energie per portare avanti un progetto in cui crediamo moltissimo”.