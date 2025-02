Pattinaggio, Cdm pista lunga: Lollobrigida vince i 3000 a Milwaukee

Nei 1.000 metri maschili, David Bosa (Fiamme Oro) si è classificato decimo (1'08"04). Ben sette pattinatori italiani si sono inoltre impegnati nelle Division-B delle varie distanze. Alice Marletti (C.P. Piné) ha stabilito il nuovo primato personale nei 3.000 metri, fermando il cronometro sul 4'04"73, performance valsale la quarta posizione cadetta. Nella medesima gara, Laura Lorenzato (Noale Ice) ha chiuso ventiduesima con 4'12"84. Nuovo record personale anche per Riccardo Lorello (C.S. Esercito), che con 6'12"01 è giunto quarto nei 5.000 metri B appena davanti ad Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), quinto in 6'12"59. Curiosamente, anche Giorgia Aiello (Cardano Skating) si è classificata quarta in Division-B con il nuovo personal best sui 1.000 metri (1'15"97). Sulla stessa distanza, ma ovviamente nel settore maschile, Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) e Francesco Betti (Fiamme Oro) si sono attestati rispettivamente in ottava e quindicesima piazza con 1'08"79 e 1'09"54. La seconda giornata dell'appuntamento avrà luogo tra il pomeriggio e la serata europea di sabato 1 febbraio. Il programma è analogo per uomini e donne, poiché prevede la prima delle due gare dei 500 metri previste nel weekend, a cui si aggiungono i 1.500 metri.