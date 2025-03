Pattinaggio artistico Arge Alp, Alto Adige quinto a Varese

Alto Adige quinto dietro Lombardia, Baviera, Trentino e Ticino alla rassegna Arge Alp di pattinaggio artistico svoltasi dal 14 al 16 marzo a Varese. Al buon risultato hanno contribuito i piazzamenti di Laurenz Oberrauch e Gabriel Costanzi tra gli Under 12, Elisa Irsara (quinta), Hanna Tot (sesta), Sidney Bruschi ed Elisa Galluccio tra le Under 12, Felix Oberbacher (primo) tra gli Under 14, Emily Boscaro (quinta), Lara Carrito, Sofia Orrù e Marlene Tschaffert tra le Under 14, Elisa De Geest, Alice Pizzinini, Jana Guler ed Emelie Bergmeister tra le Under 16 e, infine, Virginia Sturaro, Matilda Malgarise, Mara De Martin Polo e Nathalie Thaler tra le Junior. I ragazzi e le ragazze erano accompagnati dalla responsabile del settore pattinaggio di figura del Comitato altoatesino della Fisg (Federazione italiana sport ghiaccio), Anneliese Schenk. Oltre alle competizioni sportive, il programma ha offerto ai giovani partecipanti anche attività culturali, tra cui la visita a un sito storico. Al termine delle gare, è stata organizzata una cerimonia festosa che ha visto sventolare le bandiere di tutte le Regioni Arge Alp rappresentate. Arge Alp è una Comunità di lavoro fondata il 12 ottobre 1972 a Mösern, in Tirolo, con l'obiettivo di affrontare e sostenere esigenze comuni ai territori alpini e che interessa circa 26 milioni di persone. Sono membri di Arge Alp la Germania con il Libero Stato di Baviera, l'Austria con i Länder Vorarlberg, Tirolo e Salisburgo, l'Italia con le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Lombardia, la Svizzera con i Cantoni Grigioni, San Gallo e Ticino.