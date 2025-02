Padel: Cristiano Ronaldo a Riad, tante superstar con la passione per la pala

"Gioco tutti i giorni". Letteralmente. Se nel 2024 fu Neymar a non resistere al richiamo dello spettacolo di Premier Padel, quest'anno è la superstar globale Cristiano Ronaldo a confessare la travolgente passione per il padel. Una passione che si traduce in appuntamento fisso, ogni giorno, sul campo da padel, che sia quello di casa sua, di un lussuoso resort o di un club esclusivo poco importa: quel che conta è giocare. E, se possibile, assistere anche ai match dei grandi campioni di padel. Come capitato domenica scorsa a Riyadh: un 'deus' del calcio a tifare per i Deus del padel. Sulle tribune della Padel Rush Arena, che ospita il Riyadh Season P1, evento di apertura della stagione del Qatar Airways Premier Padel, si è affacciata la superstar globale racchiusa in un acronimo, CR7, uno dei più grandi calciatori di sempre. Portoghese come i fratelli Nuno e Miguel Deus, che vincendo il turno decisivo di qualificazioni sono entrati nel tabellone principale del P1 arabo, Cristiano Ronaldo ha preso posto in un lussuoso sky box senza perdersi un punto dei due connazionali. La passione di CR7 per la 'pala' è cosa nota e riassunta in una frase secca e diretta come un suo tiro in porta: "Gioco ogni giorno", ha confessato di recente Ronaldo. Gioca quando possibile in Arabia, nei momenti liberi dai suoi impegni con l'Al-Nassr, ma fa anche giocare in Portogallo, come dimostra il recente acquisto del Lisboa Racket Centre e la volontà di investire anche nella Cidade do Padel di Oeiras, centro da 17 campi di prossima costruzione e che ospiterà anche la sede della federazione portoghese di padel. Ronaldo, tra l'altro, non si è fatto certo scappare la possibilità di giocare con il numero 1 del ranking FIP Arturo Coello: tutto documentato sul canale YouTube del portoghese e che ha fatto registrare oltre 2 milioni di visualizzazioni. Se la passione dei calciatori (o ex calciatori) per il padel è cosa nota e conta un vero e proprio esercito di giocatori, la 'febbre da pala' non risparmia neanche le star mondiali di altri sportivi. Da Charles Leclerc, Lando Norris e Max Verstappen, fotografati durante una partita di padel a Doha a pochi giorni dal Gran Premio di Formula 1, a Jimmy Butler, campione di basket in NBA con la maglia dei Golden State Warriors. Un'altra grande stella NBA, Tony Parker, è diventato promoter di padel, mentre Daddy Yankee, cantante e businessman è il proprietario di un team di padel statunitense. Entrambi, naturalmente, non resistono al richiamo di un match di padel al pari di Andy Murray, ex numero uno del tennis mondiale, Tiger Woods e Justin Timberlake. Questi ultimi due, sono soci in un imponente affare immobiliare a Miami che prevede la costruzione di dieci campi da padel in un lussuoso complesso con all'interno anche un grande campo da golf. La passione per il padel assume contorni hollywoodiani per chi non riesce a resistere al richiamo della pala come Shakira o Enrique Iglesias, Antonio Banderas ed Eva Longoria. E non finisce qui.