Padel, Carraro: "Wild card all'Italy Major a Sara Errani"

"Posso annunciare che una wild card femminile per il tabellone principale del Major Premier Padel di Roma, a una grande giocatrice come Sara Errani in coppia con Giulia Del Pozzo". Lo ha annunciato il presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro durante la presentazione dell'Italy Major Premier Padel di Roma. "Oggi posso dare anche un'altra bella notizia: poche settimane fa è stato siglato il rinnovo del Major di Roma per ulteriori 5 anni, ma sarà per sempre perché con una serie di rinnovi automatici, possiamo dire oggi che il torneo di padel di Roma sarà per sempre", ha aggiunto.