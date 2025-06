Oristano: 120 anni della Tharros, simbolo di sport e storia cittadina

Sabato 21 giugno, alle 17, al Campo Tharros, l'importante ricorrenza sarà celebrata con un quadrangolare intitolato a Lido Pinna, tra la stessa Tharros, la Francesco Bellu Terralba, l'Atletico San Marco Cabras e l'Arborea. Durante il torneo si giocherà anche a una partita tra le vecchie glorie del Tharros Club Oristano e l'Eleonora Calcio. "La Tharros è parte dell'identità di Oristano - dichiara il sindaco Massimiliano Sanna - 120 anni di storia sportiva sono un patrimonio di ricordi, sacrifici, vittorie e momenti difficili superati con passione. A nome dell'Amministrazione e di tutta la città, esprimo gratitudine a dirigenti, atleti, tecnici e tifosi che hanno contribuito a scrivere pagine indimenticabili. Questa ricorrenza è un'occasione per rinnovare il nostro sostegno a una realtà che continua a far crescere giovani e a tenere alto il nome di Oristano". In linea con il sindaco, l'assessore allo Sport Antonio Franceschi: "Festeggiare i 120 anni della Tharros significa celebrare una scuola di vita, oltre che una società sportiva. È un esempio di come lo sport, praticato con passione e serietà, possa unire generazioni e comunità. L'Amministrazione continuerà a supportare la Tharros e tutte le associazioni che promuovono valori sani attraverso lo sport". L'Amministrazione comunale oristanese "rivolge un augurio di buon compleanno alla Tharros e un incoraggiamento per continuare, con rinnovato entusiasmo, a scrivere nuove pagine di storia sportiva".