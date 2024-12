Nuovo look per Ionios, mascotte dei XX Giochi del Mediterraneo

Ha un nuovo look Ionios, la mascotte dei XX Giochi del Mediterraneo. Carlo Molfetta, direttore generale di Taranto 2026 ha spiegato che il suo restyling è stato pensato "per renderlo ancora più accattivante e vicino al pubblico, diventando così il simbolo perfetto per celebrare questo importante evento". Ionios, il delfino simbolo dell'identità culturale della città e che richiama il patrimonio naturale del Golfo di Taranto, si presenta "ora - ha spiegato Cristina Papini, Head of Marketing & Communication di Taranto 2026 -con un aspetto dinamico, moderno, colorato, pronto a conquistare grandi e piccoli appassionati di sport. Il nuovo design, frutto di un attento lavoro di squadra, è stato ottimizzato per una migliore fruibilità e adattabilità alle diverse esigenze comunicative e di merchandising". La scelta della mascotte aveva richiesto un rigoroso processo di valutazione con una selezione, svoltasi online dal 16 maggio al 16 giugno del 2020, che aveva già premiato il delfino. La registrazione di Ionios, ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci, "lungi dall'essere un semplice passaggio procedurale, riveste un significato particolare. E questo poiché ci avvicina ancora di più ad un evento che rappresenta un'opportunità unica per Taranto di mostrarsi al mondo e di accrescere e rafforzare la sua dimensione a livello internazionale". Il delfino Ionios è stato "selezionato - ha aggiunto - attraverso un sondaggio pubblico aperto a tutti i cittadini, che in quell'immagine stilizzata hanno espresso gioia, vivacità, energia, buon auspicio, in grado di rappresentare il forte legame di Taranto e della Puglia con la tradizione mediterranea". Per Melucci i Giochi "avranno un impatto rilevante sull'economia locale, stimolando il turismo e attirando visitatori da ogni angolo del Mediterraneo. Siamo impegnati da tempo a preparare la città per accogliere al meglio questa manifestazione sportiva. In particolare, stiamo lavorando sulla rete di trasporti e sulle infrastrutture, come l'introduzione della rete BRT (Bus Rapid Transit) con bus elettrici veloci, per garantire che gli atleti e i visitatori possano godere di un'esperienza eccezionale"