Nastro Rosa Tour 2025, a Vieste vince l'Aeronautica Militare

Il team dell'Aeronautica Militare si aggiudica il gradino più alto del podio per la categoria Figaro 3, dopo un'estenuante terza tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 che l'ha visto arrivare secondo da Cattolica a Vieste. L'Aeronautica Militare è riuscito ad agguantare il primo posto vincendo la gara in-shore di oggi, seguita dal team del Circolo Nautico Sanbenedettese, giunto primo nella gara off-shore, e dal team della Guardia di Finanza giunto quindi terzo. La classifica di tappa è stata quindi determinata dai risultati conseguiti sia nella offshore sia nella inshore. Guidati dal Faro di Sant'Eufemia, i primi Figaro 3 sono arrivati perché son riusciti a sfruttare le brezze provenienti da sud. Successivamente la regata è stata condizionata da vento molto debole e per tale ragione l'arrivo delle ultime imbarcazioni si è completato solo nella giornata dell'8 giugno. Per la categoria Waszp e per il debutto dei Wingfoil in questa edizione 2025, le condizioni del vento termico hanno portato a variare continuamente il programma di regate a loro riservato ma finalmente, nella giornata odierna, nello specchio d'acqua antistante Marina Piccola si è potuto assistere alle loro spettacolari evoluzioni. Per la categoria Waszp, il primo team classificato è quello della Guardia di Finanza mentre al secondo posto si piazza il team Royal Madras seguito da Verein Seglerhaus am Wannsee. Per i Wingfoil la vittoria è del team della Guardia di Finanza, seguito rispettivamente dal team Aeronautica Militare e dal team Goztope Yalken. Organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e Ssi Sports &Events, con il supporto di Enit - Agenzia Italiana per il Turismo, main partner del tour, della Federazione Italiana Vela, il patrocinio del Coni e il Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio come partner istituzionale, il Marina Militare Nastro Rosa Tour ora fa rotta per Brindisi per la quarta tappa di questa quinta edizione.