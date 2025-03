MotoGp, Morbidelli: "Ad Austin con fiducia e carichi di energia"

"Andiamo ad Austin, una pista che mi piace tanto, ma è molto difficile e diversa dalle due su cui abbiamo corso in questo inizio di stagione. Arriviamo con una grande iniezione di fiducia e con entusiasmo dopo il grande risultato ottenuto in Argentina". Così Franco Morbidelli, pilota della Ducati del team VR46, in vista del gp di Austin del prossimo weekend. "L'obiettivo è di continuare così e vogliamo iniziare bene sin da subito, lavorando durante il weekend come abbiamo fatto nelle due gare precedenti. Arrivo negli Stati Uniti carico di energia anche dopo essere stato in Brasile la scorsa settimana, è stato molto bello", ha aggiunto.