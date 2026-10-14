Motociclismo, Gabriel Tesini vince il Trofeo Aprilia RS 660

GABRIEL TESINI

“È stata una stagione molto bella. Siamo partiti subito forte, vincendo a Misano. All’inizio ho avuto qualche difficoltà, perché era una delle mie prime esperienze con una moto di questa cilindrata, ma gara dopo gara siamo riusciti a migliorare. Ho vinto praticamente tutte le gare, tranne una. Questo weekend a Vallelunga è stato particolare, con condizioni meteo variabili tra pioggia e sole, ma sono riuscito a essere veloce in entrambe le condizioni e a vincere tutte e due le gare. Sono molto contento dei progressi fatti durante la stagione e di come siamo cresciuti. Voglio ringraziare Aprilia, il 52 Racing Team e Giacomo Luminari, il nostro Team Manager, oltre a Camillo, Andrea, Alessio, Leo e tutte le persone che mi hanno supportato durante questa stagione, aiutandomi in ogni momento”.