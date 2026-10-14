Motociclismo, Gabriel Tesini vince il Trofeo Aprilia RS 660

L’ultimo round del Trofeo Aprilia RS 660, disputato sull’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, ha incoronato Gabriel Tesini del 52 Racing Team campione 2026. Il pilota sammarinese ha conquistato il titolo già in Gara 1, con una gara di anticipo.
La sesta edizione del Trofeo Aprilia RS 660, organizzato da BK Corse, si è conclusa con la sfida per il titolo aperta fino all’ultimo appuntamento. A Vallelunga, Tesini si è laureato matematicamente campione al termine di una spettacolare Gara 1, decisa al fotofinish dopo una lotta serrata con Ferruccio Lamborghini, suo diretto rivale per il titolo. Il pilota del 52 Racing Team ha tagliato il traguardo con appena 49 millesimi di vantaggio, conquistando così la vittoria e il campionato.
Due pole position e sette vittorie nelle otto gare disputate: questi i numeri di una stagione da protagonista per Tesini, che ha dimostrato grande costanza e competitività per tutto il campionato. Il pilota sammarinese ha chiuso la classifica generale con 191 punti, precedendo Ferruccio Lamborghini, campione 2025, che ha lottato con lui per il titolo nel corso della stagione. Lamborghini ha conquistato tre pole position e sei podi in otto gare. Terza posizione per Mattia Bosello, con 125 punti, autore di una pole position e cinque podi.
Il Trofeo Aprilia RS 660 si è affermato come un importante punto di riferimento per la crescita dei talenti emergenti, offrendo un contesto tecnico d’eccellenza e un alto livello di competitività. Anche nelle precedenti edizioni, infatti, la lotta per il titolo si è spesso decisa all’ultima gara. Il Trofeo monomarca dedicato all’Aprilia RS 660, rappresenta inoltre un trampolino di lancio verso campionati internazionali, come la Sportbike, e continua ad attirare piloti provenienti da diversi paesi. L’edizione 2026 ha visto infatti la partecipazione di piloti dal Messico, Taiwan e Paesi Bassi, a conferma dell’interesse internazionale verso il Trofeo. La formula valorizza anche il lavoro delle squadre partecipanti, che gestiscono autonomamente i piloti e le proprie Aprilia RS 660, contribuendo direttamente alla loro crescita sportiva e tecnica.
GABRIEL TESINI
“È stata una stagione molto bella. Siamo partiti subito forte, vincendo a Misano. All’inizio ho avuto qualche difficoltà, perché era una delle mie prime esperienze con una moto di questa cilindrata, ma gara dopo gara siamo riusciti a migliorare. Ho vinto praticamente tutte le gare, tranne una. Questo weekend a Vallelunga è stato particolare, con condizioni meteo variabili tra pioggia e sole, ma sono riuscito a essere veloce in entrambe le condizioni e a vincere tutte e due le gare. Sono molto contento dei progressi fatti durante la stagione e di come siamo cresciuti. Voglio ringraziare Aprilia, il 52 Racing Team e Giacomo Luminari, il nostro Team Manager, oltre a Camillo, Andrea, Alessio, Leo e tutte le persone che mi hanno supportato durante questa stagione, aiutandomi in ogni momento”.