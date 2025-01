Motociclismo, Africa Eco Race: Aprilia e Cerutti completano il trionfo

Si chiude l’edizione 2025 dell’Africa Eco Race, con Jacopo Cerutti e il Team Aprilia Tuareg Racing protagonisti assoluti di una competizione emozionante, rimasta aperta fino all’ultima speciale. Il secondo titolo consecutivo corona un’edizione indimenticabile, conclusa con la passerella finale sulla riva del Lago Rosa. La sedicesima edizione dell’Africa Eco Race ha percorso quasi 6.000 km, attraversando gli scenari mozzafiato di Marocco, Mauritania e Senegal. Un percorso massacrante che ha messo a dura prova piloti e mezzi, confermando il livello d’eccellenza dell’Aprilia Tuareg Rally. L’ultima tappa ha condotto i partecipanti in un trasferimento finale verso le rive del leggendario Lago Rosa, segnando la conclusione trionfale di questa straordinaria edizione 2025. Jacopo Cerutti ha affrontato la gara con la determinazione e il talento di un campione, superando sfide incredibili: dalla navigazione complessa ai terreni insidiosi, dalle difficoltà fisiche agli imprevisti tecnici, come il problema alla mousse della gomma posteriore e lo strumento di navigazione non funzionante. Nonostante tutto, Cerutti ha difeso il titolo fino all’ultimo chilometro, conquistando cinque vittorie di tappa e due ulteriori podi, a conferma del suo straordinario feeling con l’Aprilia Tuareg Rally. Francesco Montanari ha concluso l’edizione 2025 in continua crescita, dimostrando una maturità eccezionale. La sua prima vittoria di tappa all’Africa Eco Race, unita ai tre podi complessivi, è il sigillo di un’ottima prestazione, confermandolo tra i protagonisti del rally africano. Marco Menichini, al debutto con la Tuareg, ha conquistato la vittoria nella classe Junior riservata agli Under 25 e il terzo posto nella classe pluricilindrica, aggiungendo un ulteriore successo al palmarès del Team Aprilia Tuareg Racing nell’Africa Eco Race. La sua performance, culminata con la sesta posizione nella classifica generale, rappresenta un risultato da ricordare. Con il secondo titolo consecutivo e i successi ottenuti da tutti i piloti, l’Aprilia Tuareg Rally si conferma il riferimento assoluto nei grandi rally raid. L’immagine simbolo di questa edizione è l’arrivo sul cerchione al traguardo della sesta tappa, a causa di un problema alla mousse della gomma: la dimostrazione di una moto praticamente inarrestabile. Sviluppata in collaborazione con GCorse dei fratelli Guareschi, la Tuareg Rally ha compiuto un significativo passo avanti nella messa a punto rispetto all’anno scorso, confermato anche grazie alla collaborazione con Metzeler, consolidando ancora una volta le sue doti di versatilità, affidabilità e performance in un contesto estremo come quello dell’Africa Eco Race. Un ringraziamento speciale al Team Guareschi per il lavoro instancabile e a tutti i nostri partner che hanno reso possibile questo sogno: Metzeler, ⁠SC Project, ⁠Acerbis, RK Chain, ⁠Jet Prime, Alpina, Andreani e CHT Chiaravalli.

“Un'edizione che si è conclusa nel migliore dei modi, nonostante le difficoltà che abbiamo saputo superare. Ho guidato bene, commettendo pochi errori, non ho avuto cadute e sono riuscito a restare sempre concentrato. Sulla sabbia avevamo un ottimo vantaggio, sia mio di guida sia per le prestazioni della Tuareg Rally, e sono riuscito a sfruttarlo appieno. È stata un’edizione in cui la gestione è stata fondamentale e, negli ultimi due giorni, ho compiuto un’impresa che non credevo possibile. Quando ho visto che nelle dune potevo scappare via, ci ho creduto e ci ho provato al 100%. Sono davvero felice anche per i miei compagni di squadra, Cecco e Marco, che sono stati bravissimi. Un enorme grazie a tutti i membri del team, che si sono dimostrati super dediti alla causa e sono stati fondamentali per questa vittoria, mettendomi a disposizione una Tuareg Rally altamente competitiva. Complimenti anche ad Alessandro Botturi, è stato bello avere un avversario come lui e potercela giocare fino alla fine”, ha detto Jacopo Cerutti.

“Sono davvero soddisfatto di quest’edizione 2025. La prima settimana sono sempre stato lì davanti, è stato emozionante e ho accumulato tanta esperienza. Successivamente, con le tappe più difficili, ho affrontato sfide che mi hanno insegnato molto. Alla fine, è arrivata la vittoria nell’ottava tappa, una giornata perfetta in cui ho navigato bene senza commettere errori. Il merito di questi risultati va a tutti, non solo a me che sono in sella, ma all’intero team, che ha fatto un lavoro incredibile. Complimenti a Jacopo che ha fatto due ultimi giorni veramente straordinari, in cui è riuscito a recuperare il distacco dal suo diretto rivale. Un applauso anche a Marco per i suoi ottimi risultati”, le parole di Francesco Montanari.

“È stata un'edizione molto emozionante. La mia gara è iniziata in salita, con una caduta il primo giorno, fortunatamente senza conseguenze, e non sono stato al 100% a causa di un virus. Tuttavia, è stato un crescendo, soprattutto nella seconda settimana in Mauritania. Devo tantissimo al Team Guareschi che ha fatto un lavoro incredibile. La Tuareg Rally è fantastica, mi sono trovato benissimo. Alla fine, chiudo con un sesto posto assoluto, primo Junior e terzo nella pluricilindrica, sono davvero soddisfatto del risultato finale. Un grande complimenti va anche ai miei compagni di squadra”, ha commentato Mario Menichini.

"Siamo davvero felici di come è andata questa edizione 2025. È un risultato che conferma quanto sia forte la nostra squadra e la Tuareg Rally. I ragazzi hanno dato il massimo e Jacopo ha dimostrato ancora una volta di essere un campione straordinario, affrontando ogni difficoltà con grande determinazione. Cecco ha fatto un salto di qualità incredibile, mentre Marco, al suo debutto con la Tuareg, ha dimostrato di avere un grande talento", ha concluso Vittoriano Guareschi.