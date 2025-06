Milano Hero Battle Cup 3-23 luglio 2025: un evento storico per il pattinaggio e gli sport urbani

Con uno spirito fortemente internazionale, la manifestazione incarna pienamente i valori della gioventù, dell’urbanità e della sostenibilità, diventando un punto di riferimento globale per il pattinaggio e gli sport urbani. Per venti giorni consecutivi, il cuore pulsante di Milano, Piazza Duca d’Aosta, ospiterà oltre 1.200 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da quattro continenti. Un’esperienza unica che trasforma la città in un vero e proprio palcoscenico internazionale per discipline in costante evoluzione.

La manifestazione non è solo una competizione, ma anche una grande celebrazione della passione, della creatività e dell’impegno che le nuove generazioni dedicano agli sport urbani.