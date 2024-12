Milano-Cortina, Tajani: "Grande opportunità per tutta l'Italia"

"Vogliamo far sì che attraverso lo sport si faccia conoscere sempre di più l'Italia, e così sarà per Milano-Cortina. È un'altra grande opportunità non solo per due regioni d'Italia ma direi per l'intero Paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, parlando a Milano alla Conferenza nazionale dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese, nel corso del panel intitolato 'Diplomazia sportiva: verso i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026'.