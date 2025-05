Maddalena Spanu si riconferma campionessa europea di wingfoil

"Sono veramente felice di questo risultato perché ho lottato tanto per conquistarlo, senza mai arrendermi. Sono stati giorni intensi, soprattutto psicologicamente, e vincere nuovamente questo titolo mi dà una grande gioia". Così Maddalena Spanu, atleta del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, commenta la vittoria in Turchia al campionato europeo WingFoil racing. La velista sarda si riconferma così campionessa europea, davanti alla greca Emilia Kosti e alla polacca Karolina Kluszczynska. "Ci tengo a congratularmi con le mie avversarie - afferma ancora Spanu - hanno spinto tantissimo in termini di performance. Ringrazio la mia famiglia per il supporto, il mio Club con il programma Young Azzurra, la Federazione Italiana Vela, i miei sponsor e tutti coloro che mi ricordano sempre di non smettere mai di crederci, soprattutto nei momenti difficili". L'evento ha preso il via il 20 maggio a Urla. L'esordio di Maddalena in Turchia è stato tutt'altro che semplice: il primo giorno di regata non è riuscita a completare le prove in programma a causa del vento leggerissimo, al limite dei nodi consentiti per regatare. Il secondo giorno gli atleti partecipanti hanno atteso per tutta la giornata l'ingresso del vento che però non c'è stato. Le prove sono riprese così il 22 maggio giornata in cui Maddalena Spanu si è potuta rifare registrando tre vittorie e due terzi posti che le hanno consentito di scalare la classifica e posizionarsi in testa. Nel penultimo giorno di regate, ancora una volta il vento leggero non ha giocato a favore dell'atleta di Young Azzurra che, con i parziali di giornata, ha perso il primato in classifica. Ma nella giornata conclusiva Maddalena è entrata in acqua più decisa che mai a riconfermarsi campionessa europea, titolo che aveva vinto lo scorso anno in Svizzera. Una battaglia serrata in mare, un'emozionante corsa verso il traguardo, e così Spanu con grande concentrazione e abilità tattica ha conquistato due vittorie su due prove finali disputate, battendo così Emilia Kosti, sua avversaria diretta.