Lorenzo torna Magnifico! Musetti vince a Lione, è il primo titolo dopo 4 anni

"Direi che è una vittoria totalmente inaspettata, i match precedenti sono stati incredibili fino alle semifinali. Prima di entrare in campo oggi sentivo dolore ovunque, ma giocando è scomparso. Penso di aver giocato il mio miglior tennis". Così un emozionato Lorenzo Musetti commenta a caldo la vittoria nel torneo Atp di Lione in finale contro l'americano Taylor Fritz. "In questo torneo ho avuto una grande attitudine, grazie al mio fisioterapista che mi ha rimesso in piedi. Oggi ero davvero rilassato ed è stata una grande performance", ha aggiunto. "E' quasi un sogno, ora mi devo risvegliare. Avrò qualche giorno per godermi la vittoria e poi vedremo", ha concluso Musetti che la settimana prossima sarà impegnato nel torneo Atp di Vienna.