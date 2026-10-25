Lorenzo torna Magnifico! Musetti vince a Lione, è il primo titolo dopo 4 anni

Trionfo perfetto per Lorenzo Musetti, che supera Taylor Fritz con un netto 6-3, 6-4 e si aggiudica l'Atp 250 di Lione. Il tennista di Carrara ha offerto una prestazione impeccabile, dominando il match dall'inizio alla fine e annullando ogni velleità dell'avversario: non ha concesso neanche una palla break, rimontando con autorità le tre volte in cui si è trovato sotto 0-30.
Nel primo set, dopo un game inaugurale combattuto, Musetti ha strappato il servizio a zero a Fritz grazie a tre splendidi vincenti, chiudendo la frazione per 6-3 in appena 33 minuti. Copione simile nel secondo set, gestito con grande sicurezza e deciso dal break conquistato nel terzo game.
Con questo successo, Musetti spezza una serie negativa di sette sconfitte consecutive in finale, conquistando il terzo titolo Atp della sua carriera (il primo lontano dal 2022, anno dei trionfi ad Amburgo e Napoli). Diventa inoltre il quarto giocatore italiano a sollevare un trofeo nel circuito in questa stagione, unendosi a Sinner (6), Cobolli (1) e Darderi (1).
"È quasi un sogno"
"Direi che è una vittoria totalmente inaspettata, i match precedenti sono stati incredibili fino alle semifinali. Prima di entrare in campo oggi sentivo dolore ovunque, ma giocando è scomparso. Penso di aver giocato il mio miglior tennis". Così un emozionato Lorenzo Musetti commenta a caldo la vittoria nel torneo Atp di Lione in finale contro l'americano Taylor Fritz. "In questo torneo ho avuto una grande attitudine, grazie al mio fisioterapista che mi ha rimesso in piedi. Oggi ero davvero rilassato ed è stata una grande performance", ha aggiunto. "E' quasi un sogno, ora mi devo risvegliare. Avrò qualche giorno per godermi la vittoria e poi vedremo", ha concluso Musetti che la settimana prossima sarà impegnato nel torneo Atp di Vienna.