Volata per le Atp Finals, Cobolli sceglie Lione per ipotecare la qualificazione

"Voglio fortemente Torino, forse ho avvertito un po' troppo la pressione e ora devo gestirla in modo diverso. Le Finals sono un obiettivo che sogno da tanto tempo, sono pronto a lottare per Torino in questi ultimi tornei e spero di guadagnarmi la possibilità di giocare con tutti quei grandi campioni" aveva detto Cobolli dopo la Laver Cup.