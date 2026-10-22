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Volata per le Atp Finals, Cobolli sceglie Lione per ipotecare la qualificazione

Flavio Cobolli a caccia dei punti decisivi per le Atp Finals: dal torneo di Lione al duello con Wawrinka, l'azzurro punta il traguardo di Torino

22 Ott 2026 - 11:09
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Entra nel vivo il rush finale per conquistare un posto tra i grandi del tennis mondiale alle Atp Finals di Torino (clicca qui per la classifica) che saranno trasmesse da Mediaset. Per Flavio Cobolli si aprono tre settimane cruciali per blindare la qualificazione al torneo che mette di fronte i primi otto interpreti della stagione. L'attuale numero 6 del ranking mondiale si trova al quarto posto della Race, al netto del forfait di Jannik Sinner. Il tennista romano vanta un margine di 660 punti su Alex De Minaur, primo degli inseguitori fuori dalla zona pass, quando oò calendario prevede ancora l'Atp 250 di Lione, l'Atp 500 tra Basilea e Vienna e il Masters 1000 di Parigi Nanterre.

Per incrementare il proprio bottino in classifica e ritrovare la vittoria, Cobollli ha modificato i propri piani gare decidendo di giocare proprio a Lione. Testa di serie numero uno, il romano debutta direttamente al secondo turno affrontando lo svizzero Stan Wawrinka, già battuto in entrambi i precedenti.

Un successo nel torneo francese gli consentirebbe di salire a quota 3790 punti complessivi, mettendo una seria ipoteca sulla presenza alle Atp Final 2026. L'appuntamento di Lione rappresenta un passaggio chiave anche per ritrovare ritmo e fiducia dopo le recenti eliminazioni al primo turno incassate negli appuntamenti asiatici di Pechino e Shanghai.

"Voglio fortemente Torino, forse ho avvertito un po' troppo la pressione e ora devo gestirla in modo diverso. Le Finals sono un obiettivo che sogno da tanto tempo, sono pronto a lottare per Torino in questi ultimi tornei e spero di guadagnarmi la possibilità di giocare con tutti quei grandi campioni" aveva detto Cobolli dopo la Laver Cup.

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