Gp Austria, Antonelli: "Porteremo una batteria aggiornata per migliorare l’affidabilità. Penso una gara per volta"

Due anni dopo aver effettuato a Spielberg i primi giri della sua vita su una Formula Uno, Kimi Antonelli si presenta proprio al Red Bull Ring questo weekend da leader del Mondiale dopo aver vinto cinque delle prime sette gare stagionali nel 2026.
“Quando capita che ci sia un guasto proprio prima della bandiera a scacchi fa ancora più male, ma la ruota della fortuna gira e prima o poi, con un nuovo ciclo tecnico come quello di quest’anno, i problemi di affidabilità possono capitare a tutti“.
Antonelli anticipa inoltre che verrà montato un nuovo pacco batteria sulla sua macchina, dopo il ko del Montmelò: “Questo weekend portiamo un nuovo pacco batteria con aggiornamenti per risolvere i problemi di affidabilità, speriamo che questo ci aiuti a rimettere le cose a posto. Come squadra questo elemento ci ha fatto perdere parecchi punti e andava trovata una soluzione in fretta“.
In merito all’ADUO: “Non si tratta di un aggiornamento per incrementare le nostre performance, è solo sul software, e credo ci sia qualcosa anche a livello di hardware, ma si tratta esclusivamente di un aggiornamento per l’affidabilità. C’è stata una componente della mia batteria che ha avuto un picco improvviso di temperatura e da lì è andata completamente in tilt. In Canada, invece, quanto successo a George non era legato alle temperature, perché a Montreal faceva fresco“.
Sulle prospettive e gli obiettivi del weekend al Red Bull Ring: “Si tratta di una pista molto dura, ma mi piace proprio perché è tosta. Corta, dove non si può sbagliare niente, e parecchio divertente. Per me, poi, è speciale perché ci ho fatto il primo test sia di Formula 4 che di Formula 1. Pensare che sono passati solo due anni da quel giorno fa davvero impressione, ma in questo momento cerco di concentrarmi sul presente, senza guardare troppo la classifica, gestendo una gara per volta, perché è quello che conta durante una stagione lunga come quella che stiamo vivendo. La squadra vuole vincere, siamo qui per questo“.