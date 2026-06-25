Gp Austria, Antonelli: "Porteremo una batteria aggiornata per migliorare l’affidabilità. Penso una gara per volta"

Sulle prospettive e gli obiettivi del weekend al Red Bull Ring: “Si tratta di una pista molto dura, ma mi piace proprio perché è tosta. Corta, dove non si può sbagliare niente, e parecchio divertente. Per me, poi, è speciale perché ci ho fatto il primo test sia di Formula 4 che di Formula 1. Pensare che sono passati solo due anni da quel giorno fa davvero impressione, ma in questo momento cerco di concentrarmi sul presente, senza guardare troppo la classifica, gestendo una gara per volta, perché è quello che conta durante una stagione lunga come quella che stiamo vivendo. La squadra vuole vincere, siamo qui per questo“.