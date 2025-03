Golf, Singapore Classic al via con quattro azzurri

L'Asian Swing del DP World Tour parte da Singapore. Da domani a domenica 23 marzo al Laguna National Golf Resort Club si disputerà la terza edizione del Porsche Singapore Classic. Saranno quattro gli italiani in gara: Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Francesco Laporta e Andrea Pavan. Obiettivi diversi per gli azzurri. Migliozzi è chiamato a riscattare le ultime quattro uscite al taglio consecutive arrivate dopo l'ottavo posto nell'Hero Dubai Desert Classic, primo evento stagionale delle Rolex Series. Edo Molinari è invece alla prima gara del 2025 sul circuito. Il torinese, lo scorso febbraio, ha partecipato a due eventi dell'Ecco Tour (raccogliendo un secondo e un quarto posto in Spagna) per ritrovare feeling sul green dopo un infortunio alla mano. Laporta sta vivendo un buon periodo di forma e, nelle ultime quattro gare disputate, per tre volte ha trovato la Top 25. Il pugliese è attualmente 36/o nella Race to Dubai, l'ordine di merito del circuito, proprio davanti a Pavan, 44/o. Il romano viene dal 7/o posto nel South African Open Championship e, a Singapore, punta in alto. Non sarà della partita lo svedese Jesper Svensson, vincitore nel 2024. Lo scozzese Robert MacIntyre, che nel 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) ha fatto parte del team Europe nella sfida vinta contro gli Usa, sarà tra i big della rassegna. Che metterà in palio 2.500.000 dollari, di cui 425.000 andranno al vincitore.