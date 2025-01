Golf, Schauffele: "I proventi della Ryder Cup in beneficenza"

"Tutti i soldi che incasseremo per giocare la Ryder Cup verranno devoluti in beneficenza". Dopo Keegan Bradley e Scottie Scheffler, anche Xander Schauffele, numero 2 del golf mondiale, prende posizione sulla vicenda che sta investendo i top player americani. Dalla Ryder Cup 2025 di Bethpage (New York), infatti, riceveranno 500.000 dollari a testa, di cui 300.000 da devolvere ad enti no profit. "La prossima sfida al team Europe rappresenterà un'opportunità - ha aggiunto Schauffele - per donare più soldi ai bisognosi. Siamo abituati a giocare questo appuntamento gratuitamente. Guadagniamo un sacco di soldi durante l'anno e siamo felici, quando possiamo, di aiutare".