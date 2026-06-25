Golf, Open d'Italia: al via collaborazione tra Edoardo Molinari e Boggi Milano

In occasione dell'Open d'Italia Golf 2026, prende ufficialmente il via la collaborazione tra Boggi Milano ed Edoardo Molinari, tra i più autorevoli protagonisti del golf internazionale, che vestirà il brand per i prossimi tre anni durante competizioni, eventi pubblici e attività istituzionali.
L'accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso che vede Boggi Milano rafforzare il proprio legame con il mondo dello sport, riconoscendone il valore come espressione di disciplina, dedizione, rispetto e integrità. Valori che da sempre caratterizzano l'identità del brand e che trovano in Edoardo Molinari un interprete autentico e credibile.
Tra i protagonisti del golf internazionale, Molinari condivide con Boggi Milano principi fondamentali quali precisione, ricerca continua del miglior risultato e attenzione ai dettagli, dentro e fuori dal campo. Una visione comune che rende questa collaborazione un incontro naturale tra performance, innovazione e stile contemporaneo.
Professionista di livello internazionale, vincitore di prestigiosi tornei e figura di riferimento nel panorama golfistico mondiale, Molinari incarna un modello di eccellenza costruito attraverso impegno costante, correttezza e spirito competitivo. Principi che si riflettono anche nella filosofia di Boggi Milano, da sempre orientata alla qualità, all'innovazione e a uno stile capace di accompagnare l'uomo nelle diverse sfide della quotidianità.
Durante le competizioni, Edoardo Molinari indosserà una selezione di capi Boggi Milano progettati per garantire il massimo comfort e la migliore performance sul campo. Polo tecniche, pantaloni stretch e gilet in tessuti innovativi combinano leggerezza, traspirabilità e libertà di movimento, consentendo all'atleta di concentrarsi esclusivamente sul gioco. I look indossati da Molinari presenteranno inoltre personalizzazioni dedicate, pur mantenendo una forte coerenza con la collezione disponibile al pubblico.
Anche lontano dal green, tra trasferte, appuntamenti ed eventi, Molinari sceglierà capi che interpretano un'eleganza versatile e funzionale. Dall'abito spezzato B Travel alla giacca Madison abbinata a polo e pantaloni, ogni proposta esprime la capacità di Boggi Milano di coniugare comfort, innovazione ed estetica contemporanea.
La partnership si inserisce in una strategia più ampia attraverso cui Boggi Milano intende consolidare la propria presenza accanto a personalità e contesti che condividono una visione fondata sul merito, sulla responsabilità e sulla ricerca continua del miglioramento. Lo sport, e in particolare il golf, rappresenta infatti un terreno ideale per raccontare valori universali come il fair play, il rispetto delle regole, la determinazione e l'eleganza dei comportamenti.
"Siamo particolarmente orgogliosi di intraprendere questo percorso con Edoardo Molinari, un atleta che rappresenta al meglio quei valori di correttezza, professionalità e impegno che sentiamo profondamente vicini alla nostra cultura aziendale", dichiara Claudio Zaccardi, President & Chief Executive Officer e Chief Style and Brand Officer di Boggi Milano. "L'Open d'Italia rappresenta il contesto ideale per inaugurare questa collaborazione, che conferma la volontà del brand di investire sempre più nel mondo dello sport, non solo come piattaforma di visibilità, ma come spazio di condivisione di principi e valori capaci di ispirare le persone."
Nel corso della collaborazione, Edoardo Molinari indosserà le collezioni Boggi Milano durante le sue apparizioni pubbliche e sportive e sarà coinvolto in una serie di iniziative di comunicazione e progetti speciali che racconteranno l'incontro tra performance, stile e innovazione.
Con questa partnership, Boggi Milano rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come brand internazionale capace di interpretare l'evoluzione dello stile maschile contemporaneo, promuovendo al tempo stesso una cultura fondata sull'eccellenza, sull'etica e sul valore delle persone.