Golf, Joaquin Niemann leader dell'83° Open d'Italia

26 Giu 2026 - 20:37
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Il cileno Joaquin Niemann si è preso la scena nel secondo giro del DS Automobiles 83° Open d'Italia, dopo essere già stato tra i protagonisti del primo, dove è passato a condurre con 127 (64 63, -15) colpi dopo un 63 (-8). Sul percorso del Circolo Golf Torino (par 71), nell'evento del DP World Tour, sono rimasti in alta classifica, pur facendo passi indietro, Edoardo Molinari, settimo con 133 (63 70, -9), leader dopo un turno, e Guido Migliozzi, 12° con 134 (65 69, -8). Niemann, stella della LIV Golf, con un eagle e sei birdie ha lasciato a due colpi il 21enne spagnolo Angel Ayora, secondo con 129 (-13), e a quattro il francese Tom Vaillant, l'iberico Eugenio Chacarra e l'inglese Matt Wallace, terzi con 131 (-11). Quest'ultimo ha realizzato il nuovo record del campo con 62 (-9, dieci birdie un bogey), che era stato stabilito nel primo round da Edoardo Molinari con 63 (-8). Ha un particolare feeling con l'Italia, dove nel 2016 ottenne tre vittorie (Vigevano Open, Open Frassanelle e Grand Final a Miglianico) delle sei sull'Alps Tour, primato sul circuito, primo passo verso la scena mondiale. Degli altri azzurri Lorenzo Scalise è 24° con 136 (-6) e Andrea Romano 33° con 137 (-5) alla pari con lo statunitense Patrick Reed. Non hanno superato il taglio, tra gli altri, Francesco Molinari, gli inglesi Danny Willett e Luke Donald, che sarà per la terza volta capitano del Team Europe in Ryder Cup (Irlanda, 2027) con i fratelli Molinari vice capitani, e il francese Adrien Saddier, che difendeva il titolo. "Sapevo che, giocando presto la mattina, con i green in buone condizioni, avrei dovuto iniziare con un punteggio basso e mettermi in gioco - le parole di Joaquin Niemann - . È stata una partenza un po' più lenta rispetto al primo giro, poi ho cambiato marcia e ho preso slancio. Ho centrato molti fairway all'inizio, ho avuto un altro paio di putt che sono usciti di poco. È un campo divertente. Occorre tirare la palla abbastanza dritta. Bisogna essere sul fairway, e quando si è sul fairway, si riesce a fare un punteggio basso perché i green sono piuttosto morbidi".

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