Giro: stappata al Vinitaly prima bottiglia della corsa 2025

Il Giro d'Italia 2025 di ciclismo si è aperto idealmente oggi durante il Salone Vinitaly, che proseguirà in Fiera a Verona sino a mercoledì 9 aprile. Nello stand di 'Astoria Vini', azienda veneta partner ufficiale della corsa rosa già dal 2012, che quest'anno accompagnerà i protagonisti sia del Giro d'Italia che del Giro d'Italia Women, è stata stappata la prima bottiglia di Prosecco in onore del Giro, rito che si ripeterà al termine di ogni frazione di tappa, già pronto per l'edizione di quest'anno. Oltre a Paolo e Filippo Polegato, rispettivamente presidente e ad di Astoria, nello stand sono intervenuti il direttore del Giro d'Italia e ciclismo Rcs Mauro Vegni e il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, che hanno brindato all'evento inaugurale.