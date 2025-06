Fedriga: "Rafforziamo le politiche per lo sport"

"Con questa firma le Regioni rafforzano il loro impegno nel contribuire alla definizione delle politiche pubbliche per lo sport": lo ha dichiarato il presidente della Conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga, nel pomeriggio a Matera, a margine della firma del 'Patto Istituzionale per lo sport' , con il ministro Andrea Abodi. "Il Patto - ha aggiunto - sigla una collaborazione strategica e fondamentale per promuovere una programmazione di interventi condivisa tra Regioni e Governo che si possa tradurre in risposte concrete ai fabbisogni dei territori. Questo documento, infatti, dà attuazione al nuovo articolo 33 della Costituzione e recepisce anche le conclusioni cui è giunto il Consiglio dell'Unione Europea, riconoscendo il contributo dello sport nel rispondere alle sfide locali e regionali, promuovendo lo sviluppo di soluzioni di mobilità dolce, accelerando la rinascita delle aree urbane e migliorando la coesione sociale".