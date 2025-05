F1, Antonelli: "Emozionatissimo per Imola e... forza Bologna"

"Penso che sia stato un inizio piuttosto positivo". Così il pilota della Mercedes Kimi Antonelli traccia un bilancio del suo inizio di carriera in Formula 1 a soli 18 anni. "Certo, abbiamo avuto alti e bassi, ma è stato un inizio tranquillo e la progressione è stata evidente ogni fine settimana. So che c'è molto su cui lavorare e vogliamo sempre migliorare, ma possiamo essere soddisfatti di come sta andando", ha aggiunto sul sito ufficiale della Mercedes. Per Antonelli è stato un cambiamento di vita. "Questo è ciò che mi ha sorpreso di più", ha detto. "L'intensità del fine settimana e la vita stessa. Non solo in pista, ma anche fuori, a casa e durante la settimana, tornando in fabbrica a fare correlazioni e anche il marketing. La mia vita è molto più frenetica, ma non mi lamento affatto: è tutto molto positivo".