Dance freestyle, anche l'italiano Lyòn Tempo alla Red Bull Dance Your Style World Final

Il pubblico decide, ora da tutto il mondo

Nessuna coreografia preparata, nessun brano scelto in anticipo. I dancer salgono sul palco senza sapere quale traccia accompagnerà la loro performance e si affrontano testa a testa affidandosi esclusivamente a talento, musicalità, creatività e stile personale.

La selezione musicale può cambiare completamente da un round all'altro, passando dalle hit del momento ai grandi classici pop, hip-hop, funk, rock e oltre. È proprio questa imprevedibilità a rendere ogni sfida unica: pochi secondi per ascoltare, reagire e trasformare la musica in movimento.

Non è prevista una giuria tecnica: è il pubblico a stabilire chi avanza nel tabellone a eliminazione diretta. E nel 2026 questa formula fa un ulteriore passo avanti. Per la prima volta il voto supererà i confini dell'arena: potranno partecipare anche gli spettatori collegati alla diretta sul canale YouTube ufficiale Red Bull Dance, trasformando la World Final in una battle realmente globale.o contro uno che mette al centro improvvisazione, personalità e capacità di interpretare la musica. Nessuna giuria tecnica, nessun punteggio: a decidere chi prosegue nella battle è soltanto il pubblico.