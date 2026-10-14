Dance freestyle, anche l'italiano Lyòn Tempo alla Red Bull Dance Your Style World Final

Da Napoli a Zurigo, con un obiettivo preciso: conquistare un posto tra i migliori dancer al mondo. Lyòn Tempo, vincitore della tappa italiana, rappresenterà l'Italia alla Red Bull Dance Your Style World Final, in programma sabato 24 ottobre all'Hallenstadion di Zurigo, la più grande arena della città svizzera. Per Lyòn sarà l'occasione di misurarsi con alcuni dei nomi più forti della scena internazionale nella sesta edizione della finale mondiale di Red Bull Dance Your Style, la competizione di danza freestyle uno contro uno che mette al centro improvvisazione, personalità e capacità di interpretare la musica. Nessuna giuria tecnica, nessun punteggio: a decidere chi prosegue nella battle è soltanto il pubblico.
Il pubblico decide, ora da tutto il mondo
Nessuna coreografia preparata, nessun brano scelto in anticipo. I dancer salgono sul palco senza sapere quale traccia accompagnerà la loro performance e si affrontano testa a testa affidandosi esclusivamente a talento, musicalità, creatività e stile personale.
La selezione musicale può cambiare completamente da un round all'altro, passando dalle hit del momento ai grandi classici pop, hip-hop, funk, rock e oltre. È proprio questa imprevedibilità a rendere ogni sfida unica: pochi secondi per ascoltare, reagire e trasformare la musica in movimento.
Non è prevista una giuria tecnica: è il pubblico a stabilire chi avanza nel tabellone a eliminazione diretta. E nel 2026 questa formula fa un ulteriore passo avanti. Per la prima volta il voto supererà i confini dell'arena: potranno partecipare anche gli spettatori collegati alla diretta sul canale YouTube ufficiale Red Bull Dance, trasformando la World Final in una battle realmente globale.o contro uno che mette al centro improvvisazione, personalità e capacità di interpretare la musica. Nessuna giuria tecnica, nessun punteggio: a decidere chi prosegue nella battle è soltanto il pubblico.
Da Napoli a Zurigo
Lyòn Tempo ha conquistato il pass per la finale mondiale vincendo la National Final disputata il 7 giugno in Piazza Municipio a Napoli, davanti al pubblico della tappa italiana. Un successo che conferma il suo momento straordinario: per lui si tratta infatti della seconda vittoria consecutiva, dopo quella ottenuta nell'edizione milanese del 2025.
Due titoli nazionali in due anni e ora una nuova sfida, questa volta sul palcoscenico mondiale.
Leonardo Marmolejos, in arte Lyòn Tempo, è un dancer romano di origini dominicane, classe 2006. Ha iniziato a ballare a 10 anni e ha trovato nel waacking il linguaggio attraverso cui esprimere al meglio la propria identità artistica. Musicalità, energia e presenza scenica sono alcuni degli elementi che caratterizzano il suo stile, costruito sulla capacità di interpretare la musica in tempo reale e trasformarla in movimento. Una qualità particolarmente importante in un format come Red Bull Dance Your Style, dove improvvisazione, personalità e connessione con il pubblico possono fare la differenza a ogni round. Dopo due vittorie consecutive alla National Final italiana, Lyòn arriva a Zurigo con l’obiettivo di portare il proprio stile sul palcoscenico mondiale.
La strada verso il palco
La World Final rappresenta il punto di arrivo di una stagione globale che ha attraversato 54 Paesi con oltre 160 eventi di qualificazione, coinvolgendo alcune delle community di street dance più attive al mondo.
Per Lyòn Tempo, però, il viaggio verso il palco principale dell'Hallenstadion non è ancora concluso. Prima della World Final dovrà affrontare due fasi di pre-finale, decisive per conquistare uno degli otto posti disponibili nel main event.
Solo otto dancer provenienti dal percorso di qualificazione riusciranno infatti ad accedere alla fase finale. A loro si aggiungeranno otto wildcard internazionali selezionate tra alcuni dei protagonisti più riconoscibili della scena mondiale, formando così un tabellone complessivo di 16 dancer.
Da quel momento non ci saranno più calcoli: battle uno contro uno, eliminazione diretta e un solo obiettivo, arrivare fino all'ultimo round.
Le otto wildcard
A rendere ancora più alto il livello della competizione saranno otto nomi di primo piano della street dance internazionale.
Dalla Corea del Sud arriva il fenomeno del locking Locker Zee; la Svizzera schiera Stalamuerte, riferimento dell'hip-hop internazionale pronto a esibirsi davanti al pubblico di casa. Dal Sudafrica arriva Limpopo Boy, tra i protagonisti dell'afrodance contemporanea, mentre la Spagna sarà rappresentata da Xelyna, dancer hip-hop e modella capace di unire potenza, tecnica e presenza scenica.
Dal Giappone arriva Chaa, uno dei talenti più spettacolari della scena krump. La Francia porta sul palco due interpreti dalla forte identità: Sonia Bel Hadj Brahim, popper e waacker, e Candyman, specialista di locking e hip-hop. A completare il gruppo sarà lo statunitense CapJay, protagonista delle battle hip-hop internazionali e nuovo membro dei Red Bull All Stars, la crew globale creata da Red Bull che riunisce alcuni dei dancer più rappresentativi della scena.
Stili, culture e linguaggi differenti che si incontreranno nello stesso luogo, con una sola regola comune: convincere il pubblico.
Zurigo capitale della danza
Dopo Parigi, Johannesburg, Francoforte, Mumbai e Los Angeles, nel 2026 tocca a Zurigo diventare il centro della street dance mondiale.
Dal 20 al 24 ottobre la città ospiterà un programma di workshop, incontri, sessioni dedicate alla community e battle dimostrative, trasformandosi per cinque giorni in un punto d'incontro per dancer provenienti da tutto il mondo.
Un'occasione per confrontarsi, condividere stili ed esperienze e vivere da vicino una scena che continua a evolversi attraverso contaminazioni, nuovi linguaggi e nuove generazioni di talenti.
Il momento decisivo arriverà sabato 24 ottobre all'Hallenstadion. Dalle ore 21:00 la World Final sarà trasmessa sul canale Red Bull Dance e, per la prima volta, il pubblico collegato da casa potrà avere un ruolo diretto nella competizione.
Per Lyòn Tempo, il supporto italiano potrà quindi arrivare molto oltre le tribune di Zurigo: a ogni round, da qualsiasi parte d'Italia, basterà collegarsi, seguire la battle e votare.
LE COSE DA SAPERE
Evento: Red Bull Dance Your Style World Final 2026 – sesta edizione
Data: Sabato 24 ottobre 2026
Luogo: Hallenstadion, Zurigo, Svizzera – biglietti sold out
Orari: Inizio evento ore 20:00; diretta e voto dalle ore 21:00
Format: Battle freestyle 1vs1 a eliminazione diretta, 16 dancer; vince chi conquista il voto del pubblico
L'Italia in gara: Lyòn Tempo, vincitore della National Final di Napoli del 7 giugno 2026
Dal 20 al 24 ottobre: workshop, incontri e battle dimostrative.