Coppa del mondo a La Thuile, 800 mila euro dalla Regione

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità un disegno di legge che disciplina gli interventi regionali a sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate a La Thuile dal 13 al 15 marzo prossimi. Il provvedimento si compone di sette articoli e concede un contributo massimo di 800mila euro a favore del soggetto organizzatore delle gare: la società consortile Reveal La Thuile, composta dal Consorzio operatori turistici, dalla Scuola di sci e dallo Sci club Rutor, il cui scopo è l'organizzazione di eventi per la promozione dell'immagine della Valle d'Aosta e in particolare della destinazione turistica di La Thuile. "L'evento di Coppa del mondo sarà una vetrina prestigiosa non solo per La Thuile, ma per tutto il nostro territorio. Sarà una nuova occasione per scoprire la Valle d'Aosta con le sue bellezze naturali e paesaggistiche, il suo patrimonio storico e culturale, la sua tradizione enogastronomica e i suoi comprensori sciistici in giro per il mondo", ha detto il relatore, Albert Chatrian (Uv). "Siamo da sempre attenti al mondo sportivo valdostano e non possiamo che essere favorevoli a questa iniziativa che sostiene e valorizza il nostro territorio" ma "esprimiamo anche il nostro rammarico per i motivi che stanno rallentando l'iter della legge regionale che disciplina gli interventi a favore dello sport, augurandoci che sia presentata prima del termine di questa Legislatura", ha detto Aldo Di Marco (Pour l'autonomie). "Sarebbe importante riuscire a fare una pianificazione annuale o almeno biennale su queste manifestazioni", ha aggiunto Dennis Brunod, vicecapogruppo di Rv. "Dalle varie audizioni svolte in Commissione sulle contribuzioni allo sport è emersa la necessità di avere una norma specifica sui grandi eventi", ha sottolineato Claudio Restano (Rv). Il vicecapogruppo di Forza Italia, Mauro Baccega, ha parlato "dell'importanza di questi eventi che veicolano l'immagine della Valle d'Aosta in tutto il mondo". L'assessore allo Sport, Giulio Grosjacques, ha sottolineato che "i primi dati del 2025 confermano la crescita sia in termini di arrivi che di presenze, segno che gli investimenti promozionali nel settore sportivo, unitamente a quelli effettuati sugli impianti a fune, stanno dando ottimi risultati".