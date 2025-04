Ciclismo: Fiandre donne; Vince Kopecky, Longo Borghini cade e si ritira

Vittoria in maglia iridata anche nel giro delle Fiandre femminile. Infatti, per la felicità del pubblico belga, il successo è andata alla campionessa del mondo Lotte Kopecky, che si è imposta nello sprint finale a cui hanno dato le quattro fuggitive che si sono presentate sul traguardo. Al secondo posto la francese Pauline Ferrand-Prevot, terza la tedesca Liane Lippert. Migliore delle italiane Letizia Borghesi, che si è piazzata sesta. La campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini, una delle favorite della vigilia, è stata costretta al ritiro dopo essere rimasta coinvolta in una caduta quando mancavano 95 chilometri al traguardo.