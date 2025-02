Caso Sinner, Medvedev: "Spero ora anche per altri, o sarebbe strano.."

"E' un argomento su cui si può discutere per delle ore. Di certo, spero che nelle prossime occasioni possa succedere lo stesso, che sia un precedente e che tutti possano fare lo stesso. Altrimenti rischia di diventare una situazione strana". Lo ha detto il russo Daniil Medvedev in merito all'esito del caso Clostebol di Jannik Sinner. "Spero che le prossime volte i giocatori possano avere lo stesso trattamento - ha insistito, secondo quanto rilanciato dal sito della Reuters -. Se la Wada dice 'abbiamo scoperto la violazione, ti diamo due anni', tu rispondi 'no, no, voglio un mese'". Secondo Medvedev, poi, "di mezzo ci sono gli avvocati. Non è di certo Jannik che ha parlato con i responsabili della Wada ed è ovvio che avere i migliori legali è un vantaggio ma questo vale non solo per il tennis. Mi auguro - ha proseguito - che tutti abbiano il diritto di rappresentarsi, sarebbe un brutto segnale se venisse permesso solo a lui, invece sarebbe una cosa positiva se creasse un precedente anche per gli altri".